ABD’de süpermarketler, artan fiyatlara karşı stok yapıyor
ABD’de süpermarketler, maliyetleri düşürmek için dondurulmuş etten şekere kadar birçok gıda ürününü stoklamaya başladı.
ABD genelinde bazı marketler, yüksek talep nedeniyle rafları doldurmak amacıyla birçok gıda ürününü stokladığını duyurdu.
Jefferies ve NielsenIQ verilerine göre ABD’de market satışları 19 Haziran’da sona eren haftada 2 yıl önceye kıyasla yüzde 15, geçen yıla kıyasla yüzde 0.5 arttı.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, market yöneticileri halihazırda ulaşım maliyetleri, istihdam baskısı nedeniyle gıda tedariğindeyaşanan sıkışıklığa dikkat çekerek stoklamanın da gıda tedariği için zorlayıcı olacağını belirtiyor.
Birleşmiş Toptan Marketler CEO’su David Smith konuya ilişkin olarak “Birçok ürün alıyoruz. Stoklarımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde arttı” değerlendirmesini yaptı. Smith 3 binden fazla mağazası bulunan en büyük toptancının son dönemde özellikle paket gıdalar ve raf ömrü uzun olan gıdalar başta olmak üzere stoklarını yüzde 15 ile 20 arasında artırdığını belirtti.
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