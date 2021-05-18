Türkiye'nin dış borç stoku arttı

18 Mayıs 2021 Salı, 10:44

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 185.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.3 azalarak 57.8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.0 artarak 60.3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde,

- bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 6.7 azalarak 8.3 milyar dolara,

- banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.2 azalarak 19.7 milyar dolara gerilerken,

- yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 9.5 artışla 14.5 milyar dolara yükseldi.

TL CİNSİNDEN MEVDUAT AZALDI



Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatı da aynı dönemde yüzde 2.6 azalarak 15.3 milyar dolara gerilerken, ithalat borçları, yüzde 2,6 artarak 54.7 milyar dolara yükseldi.

YÜZDE 5.1 ARTTI



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 5.1 artarak 27 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.3 azalarak 91.1 milyar dolara indi.