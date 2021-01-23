ABD’de ünlü televizyoncu Larry King yaşamını yitirdi
ABD’de ünlü televizyon sunucusu ve radyocu Larry King, 87 yaşında yaşamını yitirdi. King’in ölüm haberini oğlu Chance King, ünlü sunucunun sosyal medya hesabından duyurdu.
ABD’li ünlü televizyon sunucusu ve radyocu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King’in oğlu Chance King, ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ora Media, bu sabah 87 yaşında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde vefat eden kurucu ortağımız, ev sahibi ve arkadaşımız Larry King'in ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyor” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar 'Larry King Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalanmıştı. 87 yaşındaki King’in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi görüyordu. King’in ölümünün koronavirüs kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
LARRY KING KİMDİR?
1985 yılından beri CNN'de yayınlanan 'Larry King Live' adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu ve ünlü ile gerçekleştirdiği röportajlarıyla 'ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu' olarak kabul edilmektedir.
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