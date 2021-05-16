ABD'deki kardeşler 75 milyon dolar tazminat kazandı
ABD'de, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyah üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyah üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
1983’te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkum edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise sadece 15 yaşındaydı.
McCollum ve Brown, 1983’te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmışlardı. Hapishanede yaşadıklarından etkilenen ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kardeşler tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişlerdi.
31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyahi kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.
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