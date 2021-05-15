Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.
?????? ?????? ?? ???? ????? ?’? ????? ??????? ???? ?????????? ???????? ?????? ???? ???????? ????. ?????? ?? ?? ?????? ????? ?????? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ?????.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Soylu büyük tehdit altında
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- 19 Mayıs'ta yasak var mı?
- İsrail, medya kuruluşlarının bulunduğu binayı bombaladı
- Instagram hesabı olan herkes tehlikede
- Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde
- Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
- Göçmen işçiye cinsel saldırı iddiası
- Süleyman Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu