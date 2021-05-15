Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:17
Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.


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