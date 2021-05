Maske kararı ABD'de tartışmaya neden oldu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:57

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), Amerika’da tamamen aşılanmış kişilerin dışarıda maske takmalarına gerek olmadığı, çoğu iç mekanlarda maske takılmasına gerek kalmadığı ve tamamen aşılanmış kişilerin çoğu yerde sosyal mesafe kurallarına uymalarına gerek olmayacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi maskelerini çıkardı ancak bazıları da salgının geçip geçmediği konusundan tam emin olamadığı için bir süre daha maske takmayı sürdürmekten yana tavır sergiliyor.

‘HAZIR DEĞİLİZ’

CDC’nin son kararı ülkedeki eyaletlerde de farklı yorumlandı. New York Valisi Andrew Cuomo, kararı değerlendirdiklerini ancak uygulamaya henüz hazır olmadıklarını açıkladı.

Vali Cuomo, CDC’nin almış olduğu son kararı salgın sürecinde hep ortak hareket ettikleri New Jersey ve Connecticut eyaleti yetkilileriyle birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

Vali Cuomo, “New York'ta, biz bu salgının en kötüsünü yaşadık. Başarılı bir şekilde yeniden açılma stratejimizdeyse bize yol göstermesi için her zaman gerçeklere ve bilime güvendik" dedi. Vali Cuomo, her şeyi titizlikle incelediklerini belirterek "CDC'den aşılananlar için maske takma ve sosyal mesafeyle ilgili yeni yenilenmiş kılavuzu aldık. Bu yeni kararı New York eyaleti Sağlık Direktörü Doktor Howard Zucker ve çevredeki eyaletlerdeki ortaklarımız ve sağlık uzmanlarımızla istişare halinde gözden geçiriyoruz. Henüz kararımızı vermedik" dedi.

“TEREDDÜT İÇİNDEYİZ”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da CDC’nin son maske kararını incelediklerini, ancak kentin kamusal alanlardaki kapalı mekanlarında uyguladıkları maske zorunluluğunu hafifletmek için tereddüt içinde olduğunu belirtti.

Başkan de Blasio, “CDC’nin son kılavuzunu gözden geçiriyoruz. Çünkü alınan son maske kararı New York’ta tüm okullar, toplu taşıma araçları, sağlık hizmetleri, insanların toplu bulundukları ortamlar ve daha fazlası için hala önemli olacak. Ancak benim mesajım hala açık. Aşı olmak şehrimizi, hayatlarımızı yeniden geri getirmenin tek yolu. Aşı olun” dedi.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin aldığı son karar sokaklara da yansıdı. Kararın duyulması sonrasında, işletme sahipleriyle işyerlerine maskesiz girenler arasında da sık sık tartışmalar yaşandı.

CDC’nin kararı sonrasında, süpermarket, restoran, spor salonları gibi işyerlerine maskesiz girenlerle gerilim yaşanmaya başladı. Birçok kişi bu kararı salgının sonuna gelindiğinin işareti olarak değerlendirip maskesini çıkartarak sosyal mesafe kuralını askıya almayı tercih etse de bazıları mutasyon endişesi nedeniyle asla maskelerini çıkarmayı düşünmüyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi