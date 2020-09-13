ABD’deki orman yangınları Covid-19'un yayılmasında etken olabilir

13 Eylül 2020 Pazar, 12:44

ABD’nin batı yakasında Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde çıkan orman yangınları günlerdir söndürülemiyor ve atmosfere yayılan duman, hava kalitesini düşürdü. ABD’li uzmanlar, orman yangını dumanından kaynaklanan kötü hava kalitesinin, insanların koronavirüs olma riskini artırdığı konusunda uyardı.

Los Angeles kenti USC Tıp Merkezi'nin yöneticisi Dr. Brad Spellberg, ABD yayın organı CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda çalışma, havadaki yüksek kirlilik seviyeleri ile koronavirüs vakalarının daha fazla yayılması ve şiddeti arasında, bir bağlantı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Orman yangınlarının devam ettiği eyaletlerde, dumandan ve kötü hava kalitesinden etkilenmemek için yetkililer halkı evde kalmaları konusunda uyardı.

ORMAN YANGINI BİLANÇOSU: 28 ÖLÜ

ABD eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında son olarak 28 kişinin öldüğünü bildirilirken, ölümlerin çoğunun California'da gerçekleştiği belirtildi. Çıkan yangınlarda 1 milyon 900 bin hektardan fazla alan zarar görürken, milyonlarca dolar hasar meydana geldi.