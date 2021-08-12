ABD'den Afganistan çağrısı: Acil terk edin!

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, bir güvenlik uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarını, mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmeye çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 18:33
ABD'den Afganistan çağrısı: Acil terk edin!
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ABD Büyükelçiliği, uçak bileti almaya gücü yetmeyenler için diplomatik misyonla iletişime geçme çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşıysanız ve eşiniz veya reşit olmayan bir çocuğunuz için göçmen vizesi bekliyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin" ifadeleri yer aldı.

"YARDIM YETENEĞİMİZ SINIRLI"

Büyükelçilik, güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, 'Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme yeteneğinin Kabil'de bile son derece sınırlı olduğu' konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Sputnik Türkiye


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