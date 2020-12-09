ABD'den 'BAE'ye F-35 satışı' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Cooper, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), F-35 uçağı ve MQ-9B silahlı insansız hava araçlarının satışına ilişkin açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Dışişleri Bakanlığında ABD'nin silah satışlarına ilişkin bir toplantı düzenledi.
BAE'ye silah satışına ilişkin Cooper, "Bu hafta cuma günü yani 11 Aralıkta, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) F-35 ve MQ-9B'ler ile mühimmatların satışı için Kongre'ye yapılan tebligatın 30 günlük süresi dolmuş olacak. Bu sürece paralel olarak BAE ile teklif ve kabul mektupları üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Bu sonuçlandığında biz de anlaşmayı sonuçlandıracağız” dedi.
Kongre ile de sağlıklı ve verimli bir diyalog sürecindeyiz diyen Cooper, “Ancak bu süreç tamamlandığında Savunma Bakanlığı ABD sanayiince üretim programları ve teslimat sürelerini konuşmaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.
İSRAİL SATIŞI DESTEKLİYOR
İsrail'in resmi olarak bu satışı desteklediğini belirten Cooper, İran'ın BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratmaya çalıştığını, savundu.
Kongre'nin BAE'ye F-35 satışına karşı çıktığına ilişkin bir soruya ise Cooper, satış değerlendirmesinin gelişmelere göre yapıldığını ve İsrail ile yapılan anlaşmanın BAE ve bölge ülkelerinde bir değişim etkisini beraberinde getirdiğini iddia etti.
Satış onayının ABD'nin, İsrail'in askeri niteliksel üstünlüğüne yönelik bağlılığına zarar vermediğini ifade eden Cooper, "Kongre ile görüşmelere devam ediyoruz. Onların ortaya koydukları kaygıları dikkate almaya devam ediyoruz ve bu satışların zorunluluğu ve faydaları konusunu tam anlamalarını sağlamak istiyoruz" dedi.
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