ABD’den Hong Kong'a vize hamlesi

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın “Hong Kong’da hak ve özgürlüklerin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından önemli ölçüde erozyona uğradığını kabul ettiği belirtilerek söz konusu kişilere ABD’de geçici barınma olanağı sağlanacağı” kaydedildi. Bu arada Biden yönetiminin Tayvan’a 750 milyon dolar olan ilk silah satışını onayladığı da savunuldu.

