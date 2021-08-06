ABD’den Hong Kong'a vize hamlesi
Washington-Pekin hattında gerilim sürerken ABD Başkanı Joe Biden ülkede yaşayan bazı Hong Kong vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri kararını ertelediğini duyurdu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın “Hong Kong’da hak ve özgürlüklerin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından önemli ölçüde erozyona uğradığını kabul ettiği belirtilerek söz konusu kişilere ABD’de geçici barınma olanağı sağlanacağı” kaydedildi. Bu arada Biden yönetiminin Tayvan’a 750 milyon dolar olan ilk silah satışını onayladığı da savunuldu.
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