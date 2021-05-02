ABD'den İran'a nükleer anlaşma yanıtı: Hava olumlu, anlaşma yok
İranlı yetkililer, bugüne dek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ile gerçekleştirilen müzakerelerde varılan anlaşmalar uyarınca yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunuyor. Washington'a göre ise yakın süreçte bu türden bir anlaşmasının gerçekleşme olasılığı oldukça düşük.
İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş nükleer müzakereci Abbas Arakçi, "İran enerji ve finans endüstrileri ile limanlarına getirilen yaptırımlar, Şimdiye kadar varılan anlaşmalar uyarınca kaldırılmalıdır" dedi.
Reuters'a göre Arakçi, yaptırımların hangi mekanizma altında kaldırılacağı; Tahran'ın, Washington'un taleplerini nasıl karşılayacağı ve anlaşma kapsamındaki taahhütlerine nasıl döneceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Arakçi, "Taleplerimiz karşılanıncaya dek müzakere edeceğiz. Karşılanırlarsa anlaşacağız, aksi takdirde doğal olarak bir anlaşma olmayacak" dedi.
ABD: BELİRSİZ BİR NOKTADAYIZ
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmelerin "belirsiz bir noktada" olduğunu vurguladı.
İran tarafından yapılan geçmiş açıklamalara atıfta bulunan ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, "İranlılar da dahil olmak üzere tüm tarafların, yaptırımlardan kurtulma ve nükleer anlaşmaya dönüş konusunda yürütülecek müzakerelere ciddi şekilde istekli olduklarını gördük" dedi.
Sullivan bu olumlu havanın bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının ise "hala belirsiz" olduğunu sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, tarafların "herhangi bir atılımın eşiğinde olmadığını" ve "önlerinde uzun bir yol" olduğunu söylemişti.
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