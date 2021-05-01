ABD'den Rusya'nın Ukrayna adımına yapıcı nitelendirmesi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırından geri çekmesini "yapıcı bir adım" olarak nitelendirdi.
Rusya son zamanlarda Ukrayna sınır yakınlarına askeri birliklerini göndermiş, askeri tatbikatlar düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, batılı ülkeler ile gerilimi arttıran askeri tatbikatlar için Ukrayna sınırına yakın bölgelere sevk edilen askerlerin geri çekilmeye başlandığı belirtilmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırından geri çekmesini "yapıcı bir adım" olarak nitelendirdi.
‘GELECEKTEKİ TALEPLERİ KARŞILAMAYA İSTEKLİ’
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya ek askeri teçhizat göndermeyi tartışıp tartışmadığı sorularını yanıtlayan Sullivan, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeyi tartışmadığını belirterek, "Devam eden bir güvenlik ilişkimiz var, ilerlediğimiz yol dışında bir şey yapma tartışması yok" ifadelerini kaydetti.
Fakat Sullivan, ABD’nin geçmişte Ukrayna’dan gelen bu tür talepleri yerine getirdiğini ve Washington’un belirli malzeme türlerini sağlamaya istekli olduğu düşünüldüğünde, gelecekteki talepleri karşılayacağını kaydetti. Sullivan, "Bu, güvenlik ekiplerimiz ve güvenlik ekipleri arasında devam eden bir diyalog" dedi.
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