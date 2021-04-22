Son dakika...Putin'den Ukrayna'nın çağrısına yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Kremlin'de bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki sorunları konuşmak için söz konusu bölgede görüşme teklifi yapan Zelenskiy'e yanıt verdi.
Lukaşenko'yla görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Eğer Zelenskiy ikili ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. İkili ilişkileri istişare etmek isterse, Zelenskiy'i Moskova'da herhangi uygun bir zamanda kabul etmeye hazırım" dedi.
Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenskiy'in ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.
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