ABD'den saldırı savunması: Gerekli ve uygundu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 16:47

İtalya ve Vatikan'ı ziyaret ederek Papa Francis'le buluşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Roma'daki IŞİD'le mücadele konulu konferansta ve ardından İtalyan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, konferanstaki konuşmasında, Suriye'de ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki gözaltı kamplarında hâlâ 10 bin IŞİD militanının tutulmasının kaldırılamaz bir durum olduğunu söyledi.

"Bu durum en basitinden savunulamaz. Bu böyle sonsuza kadar süremez" diyen Blinken, Washington'ın uzun zamandır dile getirdiği IŞİD karşıtı koalisyonun 78 üyesi dahil tüm ülkelerin IŞİD'e katılan vatandaşlarını geri almaları çağrısını tekrarladı. Suriye'de esir tutulan IŞİD militanlarının kayda değer bir kısmı Avrupa'dan gelmişti.

"ABD, koalisyon ortakları dahil menşe ülkeleri vatandaşlarını geri almaya, rehabilite etmeye ve uygun olduğunda yargılamaya teşvik etmeye devam ediyor" diyen Blinken, IŞİD'i kalıcı olarak yenmenin bir diğer önemli unsurunun, Irak ve Suriye dışında, Afrika'da oluşturduğu tehdidi de ele almayı gerektirdiğini belirtti.

Koalisyonun 2017'de yenilgiye uğrattığını ilan ettiği IŞİD, son aylarda Irak'ta 25'ten fazla can alıcı saldırı düzenledi. Ocakta Bağdat'da düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütler Afrika'nın özellikle batısını kafa kesmeler ve katliamlar eşliğinde kala buluyor.

Son olarak cuma günü Mali'de düzenlenen saldırıda BM gücünden çok sayıda Alman asker yaralandı.

Kaynak: Sputnik