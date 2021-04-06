ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
ABD yönetimi, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' gerekçe göstererek yaptırım uyguladı.
Sputnik'in iddiasına göre, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine yaptırım uygulandı.
7 NİSAN'DA YAYINLANACAK
ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayınlanacağı bilgisi verildi.
Açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kurumların; SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, 'SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi' olarak açıkladı.
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