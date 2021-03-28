ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye 'helikopter eğitimi'
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG militanlarına helikopter eğitimi verdi
ABD liderliğinde, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon güçleri, omurgasını terör örgütü PKK’nin Suriye uzantısı PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğini sürdürüyor.
Oda TV'de yer alan habere göre, ABD'li uzmanlar, SDG'li teröristlere helikopter kullanma eğitimi verdi.
Söz konusu eğitim, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
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