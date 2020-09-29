ABD’den Türkiye-Yunanistan açıklaması: “Diyaloğu destekliyoruz”
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.
Girit'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelen Pompeo ABD'nin Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Reuters’ın haberine göre, Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz" dedi.
Pompeo ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN TEKNİK TOPLANTISI BUGÜN
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda gerçekleşecek.
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