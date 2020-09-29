ABD’den Türkiye-Yunanistan açıklaması: “Diyaloğu destekliyoruz”

29 Eylül 2020 Salı, 14:05

Girit'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelen Pompeo ABD'nin Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Reuters’ın haberine göre, Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz" dedi.

Pompeo ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN TEKNİK TOPLANTISI BUGÜN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda gerçekleşecek.