AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu: Özel Kalem Müdürü yanıt vermiş
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kısa süre ayakta kalması protokol eleştirilerine yol açmıştı. Avrupa Birliği'nde bu kez başka bir protokol sorunu ortaya çıktı.
AB heyetinin Ankara'daki görüşmesinde ortaya çıkan 'protokol krizinin' ardından başka bir diplomatik sorun ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları için von der Leyen'e gönderdiği davet mektubuna, Leyen'in Özel Kalem Müdürü'nün cevap yazdığı, bunun protokole aykırı olduğu belirtildi.
LEYEN'İN YANIT VERMESİ BEKLENİYORDU
Basındaki haberlere göre, Zelenskiy, von der Leyen'i gönderdiği mektupla, 23-24 Ağustos'taki Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlamalarına ve Ukrayna'nın bağımsızlığına destek amacıyla ilk kez düzenlenecek "Kırım Platformu" zirve toplantısına davet etti.
Diplomatik protokol gereği resmi davete von der Leyen'in yanıt vermesi gerekirken, Özel Kalem Müdürü Björn Seibert'in kendi imzasıyla AB Komisyonu Başkanı'nın üzüntülerine ifade ederek, davete icabet edemeyeceği yönünde cevap yazdığı bildirildi.
Seibert'in mektupta, "Başkan von der Leyen, başarılı bir zirve için en iyi dileklerini sunmamı, size ve Ukrayna halkına bu önemli yıl dönümünde tebriklerimi iletmemi istedi" ifadesini kullandığı belirtildi.
MAKAMLARA HENÜZ GÖNDERİLMEDİ
Von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Seibert'in cevap mektubunun Ukrayna makamlarına henüz gönderilmediğini söyledi.
Cevap mektubunun tarihinin Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Ürdün'e düzenlediği seyahate rastladığını aktaran Mamer, von der Leyen'in bir mektup yazarak göndereceğini bildirdi. Mamer, AB olarak Ukrayna'ya desteklerini de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.
Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmedeki oturma düzeni ve protokol olayı, AB çevrelerinde günlerce tartışılmıştı.
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