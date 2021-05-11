AB'den AstraZeneca'ya ikinci dava

11 Mayıs 2021 Salı, 14:56

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AstraZeneca firmasına karşı yeni bir hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Amaçlarının AstraZeneca şirketi ile yapılan ön alım anlaşmasında belirtilen dozların AB'ye teslim edilmesi olduğuna dikkati çeken Keersmaecker, ilk davanın, durumun aciliyeti göz önüne alınarak mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması için açıldığını anımsattı.

Keersmaecker, ikinci davanın da AB'nin "hakkı olan" aşıların tedarik edilmesiyle ilgili olduğunu, satın alma sözleşmelerinin ihlal edilip edilmediğinin belirleneceğini ifade etti.

AstraZeneca firmasının ön satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşullara uymadığını iddia eden Keersmaecker, mahkemeye kendi gerekçelerini sunduklarını belirtti.