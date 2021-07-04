AB'den plastik ürünlere yasak kararı
Avrupa Birliği'nde (AB) tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünlerin kullanımını yasaklayan kanun yürürlüğe girdi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler AB pazarına giremeyecek.
Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.
GIDALARA DA BULAŞABİLİYOR
AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde 80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.
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