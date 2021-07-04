AB'den plastik ürünlere yasak kararı

04 Temmuz 2021 Pazar, 10:30

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler AB pazarına giremeyecek.

Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

GIDALARA DA BULAŞABİLİYOR



AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde 80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.