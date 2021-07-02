Türkiye'de plastik atık ithalatı ile ilgili yeni gelişme: Yasaklandı
Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarınca çıkarılan düzenlemeler kapsamında, etilen polimerler grubundaki atık plastik ambalajların yurda girişi yasaklandı.
Türkiye'de, geçen yıl 72,3 milyon dolarlık etilen polimer grubundaki plastik atık ithalatı gerçekleştirilirken, bu yılın ilk 4 ayında tutar 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 51,2 milyon dolara ulaştı. Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde bu gruptaki plastik ambalaj atıklarının Türkiye'ye girişine 2 Temmuz (bugün) itibarıyla son verildi.
AVRUPA’DAN PLASTİK ÇÖPÜ İTHALATINDA BİRİNCİ KONUMDAYDI
Greenpeace Akdeniz'in Avrupa İstatistik Ofisi’nden derlediği verilerine göre Türkiye, Avrupa’dan plastik çöpü ithalatında birinci konumdaydı.
AB ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti. 2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48 bin 500 tona yükseldi.
Türkiye’nin en fazla plastik atık ithal ettiği ülkeler sırasıyla İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya ve Fransa olmuştu.
Çin’in 2017 yılındaki plastik atık ithalatı yasağı getirmesinin ardından, Türkiye bu alanda yeni adres haline gelmişti.
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