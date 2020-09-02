ABD’li aşırı sağcı liderden ‘intikam’ açıklaması

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:45

ABD’de toplumsal kutuplaşma ve buna bağlı çatışmalar giderek tırmanırken, çeşitli eyaletlerde, siyahların polis tarafından öldürülmesine karşı patlak veren ırkçılık-karşıtı protestolar da sürüyor.

Protesto gösterileri, seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte ABD siyasetinin odak noktası haline geldi. Joe Biden, Trump’ın şiddeti körüklendiğini söylerken, aşırı-sağcı Patriot Prayer hareketinin lideri Joey Gibson açıklamalarda bulundu.

Gibson Facebook üzerinden yayınladığı canlı videoda, "Herhangi bir intikam eylemi gerçekleştirmeyeceğiz, adaletin yerine getirilmesini sağlayacağız. Tüm bu nefretin nereden geldiğini anlamıyorum” dedi. Patriot Prayer üyesi Danielson ise Gibson’u savunarak, “Bazılarının dediği gibi "Nazi", "faşist" veya "beyaz üstünlükçü" değil, karşılaşabileceğiniz en nazik adamlardan biridir” dedi.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından, Oregon eyaletinde 2 kişinin daha polis kurşunlarının hedefi olması olayları giderek tırmandırdı. Protesto gösterilerini bastırmak için Portland’a Federal Birlikler gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protesto gösterileri, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah Amerikalının beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden ardından başlayan gösterilerin devamı niteliğinde. Olayın ardından yükselen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler, birçok farklı eyalete yayıldı. Portland, gösterilerin yoğunlaştığı son ABD kentlerinden biri oldu. O günden bu yana devam eden eylemler, son günlerde protestocular ile polis arasında çatışmanın yükselmesine sahne oldu.