ABD'li bulaşıcı hastalık uzmanından 'çift maske' uyarısı

02 Şubat 2021 Salı, 11:26

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçiş ekibinin danışmanlarından Michael Osterholm, "Bir maske daha eklerseniz havanın iki katmanlı korumayı aşmasını zorlaştırabilirsiniz ve bu da yanlardan daha fazla hava sızmasına neden olur. Böylece enfeksiyon kapma riski artar" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, pazar günü NBC televizyonuna konuşan Osterholm, "Çift maskelemeden bahsederken şunu unutmayın, asıl amacımız, virüsün bizim tarafımızdan havaya saçılmasını önlemek veya bir başkasının saçtığı mikropları solumamak" dedi.

Bu yüzden maskelerin hem yüze tam oturması hem de filtre özelliğinin iyi işlemesi gerektiğini belirten Osterholm, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenle söz konusu yüz maskelerinin birçoğunun yüzü uygun şekilde sarma ve filtreleme kapasitesinin tehlikeye atılmasından endişeleniyoruz. Bir maske daha eklerseniz havanın iki katmandan geçmesini gerçekten zorlaştırabilirsiniz. Bu da yanlardan daha fazla hava sızmasına neden olur ve enfeksiyon kapma riski artar. Tabii işe hiçbir durumda işe yaramayacağını söylemiyorum, bazıları daha iyi şekilde kullanılabilir.

Aynı zamanda Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politika Merkezi’nin direktörü olan Osterholm, çift maske kullanımına dair uyarılarının ardından maskeleri doğru takmamanın daha da büyük zarara yol açacağını ekledi.

"Aslında bundan daha fazla zarar verebilecek bir durum var" diyen bulaşıcı hastalık uzmanı açıklamalarına şöyle devam etti:

Halkın neredeyse yüzde 25'inin maskeyi burnunun altına taktığını görüyoruz. Bu bir denizaltıdaki 5 kapının üçünü tamir etmeye benziyor. Bu durumda ne olur biliyorsunuz değil mi? İnsanların maskeleri doğru kullanmaya başlamasını sağlamalıyız. Çok yararı dokunur.

Öte yandan, ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından Dr. Anthony Fauci, birkaç gün önce, çift maske takmanın daha koruyucu bir önlem olacağını söylemişti.

Dr. Fauci, "Maskenin amacı damlacıkların ve virüsün bir kişinin ağzı ya da burnuna ulaşmasını engellemek. Yani bariyeri artırmak doğal olarak korumayı da artırır" açıklamasında bulunmuştu.