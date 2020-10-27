ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik
ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in (57) Karaköy'de bir otel önünde aracında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Gazeteci Andre Vltchek tatil için eşi ile birlikte Samsun'a gitmiş, burada 9 gün kaldıktan sonra şoförlü olarak kiraladığı özel araçla İstanbul'a dönmüştü. 22 Eylül 2020 tarihinde Beyoğlu'nda kalacakları otelin önüne gelindiğinde, eşi Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in uyandıramaması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirlemişti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedilmişti. Eşinin ifadesine göre diyabet hastalığı bulunduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek'in yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtilmişti.
Savcılık otopsi raporunun da gelmesiyle soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi.
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