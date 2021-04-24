ABD'li politikacıdan skandal '23 Nisan' mesajı
ABD'nin Michigan eyalet meclisinde görev yapan Ermeni asıllı Amerikalı temsilci Mari Manoogian, 23 Nisan'ın "Türk Mirası ve Çocuk Bayramı" olarak kabul edilmesini kınadı.
Michigan eyeleti Temsilciler Meclisi'nden 40. Bölge Eyalet Temsilcisi Ermeni asıllı Amerikalı politikacı Mari Manoogian, Eyalet Valisi Gretchen Whitmer'ın 23 Nisan 2021'i "Türk Mirası ve Çocuk Bayramı" olarak ilan eden bildirisine skandal ifadelerle yanıt verdi.
My statement on Michigan's Turkish Heritage Day proclamation. pic.twitter.com/djAcXQigT9— Mari Manoogian (@MariManoogian) April 23, 2021
Manoogian'ın mesajı:
“Ermeni Soykırımı Anma Günü arifesinde yayınlanan bu bildirinin zamanlaması talihsizdir, çünkü Türkiye'nin 1,5 milyondan fazla Ermeni, Süryani, Rum ve diğer halklara karşı yürüttüğü soykırımı inkar etme çabalarına yardımcı olmakla beraber bu inanılmaz derecede ciddi günde Amerikalı Ermeniler tarafından tutulan yasın önemini azaltmaktadır."
“Açık konuşayım: Michigan sadece Ermeni Soykırımı'nı tanımakla kalmıyor, aynı zamanda devlet okullarında Ermeni Soykırımı'nın ders olarak öğretilmesini de zorunlu kılıyor. Devletimiz dün Michigan Temsilciler Meclisinde sunduğum bildiriyle Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına olan bağlılığımızı teyit etti. Michigan’daki Amerikan Ermeni toplumunun hikayelerini yaşatmaya devam edeceğiz."
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