ABD'li rapçi Cardi B ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

07 Eylül 2021 Salı, 11:02

Rap şarkıcısı Offset ile evli olan Cardi B, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kulture Kiari adında bir kızı olan rap’çi çiftin bu defa bir oğlu oldu.

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Cardi B, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak doğum haberini duyurdu. Fotoğrafta hastane yatağında kucağında bebeğiyle görülen Cardi B’nin yanında eşi Offset de bulunuyor.

Cardi B, sosyal medya paylaşımıyla oğlunun 4 Eylül’de dünyaya geldiğini belirtti.

GİZLİCE EVLENMİŞTİ

Cardi B ile 29 yaşındaki Offset, sahnede nişanlanmalarından bir ay sonra, Eylül 2017’de, gizlice evlenmişti. Kızları Kulture Temmuz 2018’de dünyaya gelmişti.

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan, birden fazla defa ayrılıp yeniden bir araya gelen şarkıcı çift, ikinci hamilelik haberini, haziran ayında gerçekleşen BET Ödülleri’ne kadar gizli tutmuştu.

Ödül töreninde sahne alan Cardi B, büyüyen göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.