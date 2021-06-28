Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rapçilere saygı gösterilmiyor

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:58

Şarkıları ve klipleriyle ses getiren Amerikalı rap sanatçısı Cardi B, kadın rapçilerin maruz kaldığı kötü muameleye dair konuştu.

ABD'li ünlü rapçi Twitter'da yaptığı paylaşımda yeteneklerine ve etkileyici üretimlerine rağmen kadın rapçilere sık sık yöneltilen eleştirilere dair açıklama yaptı. Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Cardi B, kadın rapçilerin performanslarını ortaya koymak için çok fazla çalışması, saç ve makyaj hazırlığına saatler ayırması gerektiğini söyledi.



"KONU HER ZAMAN KADINLARIN YETERİNCE İYİ OLMAMALARI"

Cardi B şu ifadeleri kullandı:

"Kadın rapçiler saç ve makyaja saatler ayırır, harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir. Konu her zaman yeteri kadar iyi olmamalarıdır zaten, yeni olan ne? Bu artık sıkıcı."

Cardi B, rap camiasında kadın ve erkeklerin gördüğü farklı muameleye dair daha önce de çeşitli açıklamalar yapmıştı. Şarkıcı, şubatta sektörün kadın rap'çilere dair 'çılgın beklentileri' olduğunu söylemişti.



"BAŞARISIZ OLDUĞUNUZU GÖRMEK İSTİYORLAR"

Şarkıcı, Billboard'a 2020'de verdiği röportajdaysa kadın rap'çilerin sürekli yeni şarkı hazırlama baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Rapçi, “Neredeyse başarısız olduğunuzu görmek istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.