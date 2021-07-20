ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu

20 Temmuz 2021 Salı, 10:18

İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey bebeğini kucağını aldı. Bu mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Halsey, sevgilisi Alev Aydın'a bakışlarıyla da dikkat çekti. Halsey'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TÜRK İSMİ DE VERDİLER

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

'MÜTEŞEKKİRİM'

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düştü.