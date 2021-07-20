ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından mutlu anını paylaştı. Halsey-Alev Aydın çifti, 5 gün önce dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley ismini verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 10:18
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
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İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey bebeğini kucağını aldı. Bu mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Halsey, sevgilisi Alev Aydın'a bakışlarıyla da dikkat çekti. Halsey'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TÜRK İSMİ DE VERDİLER

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

'MÜTEŞEKKİRİM'

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düştü.


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