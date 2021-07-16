Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit: YouTube'a yorum olarak yazdı
Şarkıcı Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu tarafından taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Ercan Mutlu isimli erkek, tehdit mesajlarını genç şarkıcının YouTube'da yayımlanan şarkısının altına yorum olarak yazdı. Gülden'in, Mutlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.
Şarkıcı Gülden'in seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkı, YouTube üzerinden yayımlandı. Şarkı, kısa süre içerisinde 90 bin görüntülenmeye ulaştı. Hayranları, şarkıcıyı tebrik ederek, güzel yorumlarda bulunurken, şarkının altına bir kişi tarafından yapılan yorumlar, herkesin dikkatini çekti.
Medyaradar'ın haberine göre, Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı.
Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehdit etti. Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Öte yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.
TEHDİTLER SAVURDU
Mutlu, genç şarkıcının klibinin altına, "Evlendiğinde babam öldü dedi, 10 yıl sonra cenazesini ben gömdüm" gibi iddialarda bulundu. Ercan Mutlu isimli erkek, ayrıca şarkıcı Gülden'e "Artık savaş zamanı, kızımı bana göstermiyor, ben onu her şekilde görürüm, onu nasıl yarattıysa öyle yok edeceğim" diyerek, genç şarkıcıyı açıkça tehdit etti.
Ercan Mutlu'nun tehdit içeren yorumlarından bazıları şu şekilde:
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