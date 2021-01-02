ABD'li Senatör Ben, Covid-19'dan hayatını kaybetti

ABD Virginia Eyalet Senatosu’ndan Cumhuriyetçi Parti üyesi Ben Chafin, 2 haftadır gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:11
ABD'li Senatör Ben, Covid-19'dan hayatını kaybetti
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Cumhuriyetçi Parti üyesi, Virginia Eyalet Senatörü Ben Chafin, 60 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ofisinden yapılan açıklamada, ‘yüzbinlerce düşük gelirli Virginialı için ekonomik gelişme ve sağlık sigortasının güçlü bir destekçisi’ olduğu hatırladı.

Virginia Valisi Ralph Northam ise yaptığı açıklamada, ABD’li siyasetçinin iyi bir insan olduğunu ve insanlara hizmet etmek için çalışmayı sevdiğini vurguladı.

Kaynak: CNN International

Fotoğraf: Benchafin.com


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