ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Greenfield, Suriye sınırına da gidecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme öncesi ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Ziyaret, 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.
SINIRI DA ZİYARET EDECEK
ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.
Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.
İKİNCİ ÜST DÜZEY YETKİLİ
Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.
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