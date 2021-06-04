ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Pence'den Trump açıklaması
6 Ocak Kongre baskınına ilişkin konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. Ancak o günle ilgili göz göze gelir miyiz bilmiyorum" dedi.
Cumhuriyetçi Parti'nin New Hampshire'daki yemek etkinliğinde konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sputnik'in aktardığına göre, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınını 'trajik' ve 'kara gün' olarak tanımlayan Pence, Trumpla ilgili ise şunları söyledi:
"Kongre polisinin ve federal kolluk kuvvetlerinin hızlı hareketiyle şiddet bastırıldı. Kongre'de güvenlik sağlandı. Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. Ancak o günle ilgili göz göze gelir miyiz bilmiyorum. Fakat son dört yılda Amerikan halkı için başardıklarımızla her zaman gurur duyacağım."
TRUMP - PENCE GERİLİMİ
ABD Kongresi, Pence'in başkanlığında, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarını sayıp, sonuçları resmen tescil etmişti.
Trump, Pence'e "Sonuçlara itiraz et" çağrısında bulunmuş Pence ise buna karşı çıkmıştı.
ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.
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