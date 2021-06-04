ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Pence'den Trump açıklaması

04 Haziran 2021 Cuma, 16:17

Cumhuriyetçi Parti'nin New Hampshire'daki yemek etkinliğinde konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınını 'trajik' ve 'kara gün' olarak tanımlayan Pence, Trumpla ilgili ise şunları söyledi:

"Kongre polisinin ve federal kolluk kuvvetlerinin hızlı hareketiyle şiddet bastırıldı. Kongre'de güvenlik sağlandı. Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. Ancak o günle ilgili göz göze gelir miyiz bilmiyorum. Fakat son dört yılda Amerikan halkı için başardıklarımızla her zaman gurur duyacağım."

TRUMP - PENCE GERİLİMİ

ABD Kongresi, Pence'in başkanlığında, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarını sayıp, sonuçları resmen tescil etmişti.

Trump, Pence'e "Sonuçlara itiraz et" çağrısında bulunmuş Pence ise buna karşı çıkmıştı.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.