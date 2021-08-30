ABD'nin Florida eyaletinde gelişmiş sürücü destek sistemi bulunan Tesla, iki araca çarptı
ABD'nin Florida eyaletinde, otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi bulunan Tesla marka bir aracın, önce polis arabasına sonra da başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Polis otoyol devriyesi sözcüsü Kim Montes, yaptığı açıklamada, Tesla'nın Orlando kenti yakınında bir araca yardım etmek için yol kenarında duran polis arabasına ve diğer araca çarptığını bildirdi.
Montes, kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaşanan kazaların ardından 16 Ağustos'ta ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlatmıştı.
NHTSA tarafından paylaşılan belgede, Ocak 2018'den bu yana otopilot kontrolünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve polis arabaları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 kazanın tespit edildiği belirtilmişti.
Bu kazaların, toplam 17 kişinin yaralanması ve bir kişinin ölümüyle sonuçlandığının kaydedildiği belgede, çoğu kazanın hava karardıktan sonra meydana geldiği; çarpışma anında acil durum araçlarının ışıkları yanar şekilde park halinde, kazaya karışan Tesla araçlarının ise otopilot veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu aktarılmıştı.
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