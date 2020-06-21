ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü 11 yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü 11 kişinin ise hayati tehlike arz etmeyecek şekilde çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 11:07
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ABD'deki Minneapolis kenti yerel polis gücü TSİ 11:11'de Twitter üzerinden yayınladığı bir duyuru ile gece yarısından sonra gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Emniyet kaynakları, halka Uptown Minneapolis bölgesinde bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye etti. 

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