ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü 11 yaralı

ABD'deki Minneapolis kenti yerel polis gücü TSİ 11:11'de Twitter üzerinden yayınladığı bir duyuru ile gece yarısından sonra gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds