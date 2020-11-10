ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görevi bırakıyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkenin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in bu ay içerisinde görevini bırakacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Pompeo, “Yaklaşık iki buçuk yıldır Suriye ile temaslarda özel temsilci ve uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonunda özel elçi olarak görev yapan James Jeffrey bu ay içerisinde her iki görevden istifa edecek” diye açıkladı.
Pompeo, Jeffrey’den boşalan Suriye Özel Temsilcisi görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Joel Rayburn, koalisyondaki elçi görevine de Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales getirileceğini bildirdi.
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