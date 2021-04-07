ABD'nin terör listesindeki örgüt Moskova'da ofis açmayı planlıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:54

İran devlet televizyonu Press TV, Rus hükümeti ve Hizbullah yöneticilerinin geçen ay gerçekleşen üst düzey ikili görüşmelerin ardından başkent Moskova'da bir temsilcilik ofisi açma olasılığını göz önünde bulundurduklarını bildirdi.

Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 15 Mart'ta Hizbullah'ın siyasi kanat sorumlusu Muhammed Raad liderliğindeki üst düzey Hizbullah heyetini kabul ettiği; tarafların "açık ve dostane" görüşmeler yaptıkları kaydedildi.

Press TV, toplantının Rusya’nın talebi üzerine gerçekleştiğini öne sürdü.

SURİYE'DE "ASKERİ KONSEY" İDDİASI

Haftalar önce Israel Hayom'da yayınlanan bir haberde, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen Moskova'nın, Hizbullah'ın da dahil olduğu, Suriye'deki muhalif grupları içerecek bir "askeri konsey" kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Moskova'nın Hizbullah'a yönelik hamlesi; ABD, İngiltere, AB, Arap Ligi, Körfez İşbirliği Örgütü, İsrail, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin terör listesinde olan gruba meşruiyet kazandırma çabası olarak yorumlanıyor.