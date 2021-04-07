ABD'nin terör listesindeki örgüt Moskova'da ofis açmayı planlıyor

Lübnan Hizbullah'ının siyasi kanadına mensup üst düzey yöneticilerden oluşan bir grubun 15 Mart'ta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edildiği öne sürüldü.

Mustafa Birol Güger
07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:54
ABD'nin terör listesindeki örgüt Moskova'da ofis açmayı planlıyor
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İran devlet televizyonu Press TV, Rus hükümeti ve Hizbullah yöneticilerinin geçen ay gerçekleşen üst düzey ikili görüşmelerin ardından başkent Moskova'da bir temsilcilik ofisi açma olasılığını göz önünde bulundurduklarını bildirdi.

Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 15 Mart'ta Hizbullah'ın siyasi kanat sorumlusu Muhammed Raad liderliğindeki üst düzey Hizbullah heyetini kabul ettiği; tarafların "açık ve dostane" görüşmeler yaptıkları kaydedildi.

Press TV, toplantının Rusya’nın talebi üzerine gerçekleştiğini öne sürdü.

SURİYE'DE "ASKERİ KONSEY" İDDİASI

Haftalar önce Israel Hayom'da yayınlanan bir haberde, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen Moskova'nın, Hizbullah'ın da dahil olduğu, Suriye'deki muhalif grupları içerecek bir "askeri konsey" kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Moskova'nın Hizbullah'a yönelik hamlesi; ABD, İngiltere, AB, Arap Ligi, Körfez İşbirliği Örgütü, İsrail, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin terör listesinde olan gruba meşruiyet kazandırma çabası olarak yorumlanıyor.


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