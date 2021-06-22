Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere cevap verdi
Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.
Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.
Abdülkadir Ömür, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCAMIZIN KARARLARINA HER ZAMAN SAYGI DUYARIM"
Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir Ömür, "Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi." dedi.
Abdülkadir Ömür, "Sakatlıktan çıktıktan sonra Trabzonspor’da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım." diye konuştu.
Genç futbolcu, "Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- Öldürülen Deniz Poyraz'la ilgili açıklama