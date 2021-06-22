Taylan Antalyalı ameliyat oldu

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

AA
22 Haziran 2021 Salı, 19:54
Taylan Antalyalı ameliyat oldu
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.

Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.


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