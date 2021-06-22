Taylan Antalyalı ameliyat oldu
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.
Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.
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