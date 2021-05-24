Galatsaray’ı başta UEFA, seçim, Terim olmak üzere birçok konuda kritik günler bekliyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Galatasaray Kulübü, haziran ayında birçok kritik konuda karar aşamasına gelecek, Sarı-Kırmızılılar mali, idari ve sportif açıdan yeni krizlerle karşı karşıya kalabilir. Camiada ve taraftarlarda ise endişeli bekleyiş sürüyor. Çözülmesi gereken çok sayıda konu varken yönetimin net adımlar atmaması belirsizliği daha da büyütüyor.

GÖZLER MALİ RAPORDA

1 Haziran’da Sarı-Kırmızılı kulüp, finansal durumu hakkındaki son detaylı konsolide raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bilderecek. Son 2 yılın mali genel kurulunun yapılamadığı kulüpte, Galatasaray Sportif AŞ’nin, kâr edip etmeyeceği bu mali raporlarda belli olacak.

KADERİ BU RAKAMLARDA

Galatasaray’ın 2018’de UEFA ile imzaladığı 4 yıllık Finansal Fair-Play anlaşmasının geleceği, bir ölçüde bu haziranda açıklanacak mali rapordaki rakamlara göre belli olacak. Sarı-Kırmızılılar, UEFA’nın getirdiği sınırlama gereği, son 3 sezondur transferde sattığı kadar oyuncu alabiliyordu. Yani; transfer gelirleriyle, harcamaları arasında denklik gerekiyordu.

KARARI UEFA VERECEK

UEFA’nın getirdiği bu sınırlama, geride kalan sezonlarda anlaşmadaki mali kriterlere uyum gösterilmesi halinde 2021-22 sezonunda kaldırılacak. Bu açıdan, Galatasaray’ın 1 Haziran’da açıklayacağı finansal raporlar, UEFA kısıtlamasının geleceği açısından büyük öneme sahip.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Galatasaray Kulübü’nün ayrıca haziran ayının ilk yarısında UEFA yetkilileriyle ilgili, Finansal Fair-Play anlaşması kapsamında bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

TERİM İÇİN BEKLEYİŞ

Başkan Mustafa Cengiz’in, “Fatih Terim’le sözleşme uzatmayı düşünmüyorum” demesi, futbol takımını, yeni sezon öncesi belirsizliğe sürükledi. Terim’in kontratı 31 Mayıs’ta bitecek. 4 başkan adayı “Terim’le devam” derken, Fatih Hoca’ya destek vermeyen ve adeta karşısında duran Cengiz yönetiminin, teknik direktör konusunda nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.

AÇILIŞ ERKEN OLABİLİR

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Manchester United-Villarreal finalinden çıkacak sonuca göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için 3 ön eleme turu oynayabilir. Bu da sezonun daha erken tarihte açılması demek. Ancak teknik direktör, transfer, kontratı biten oyuncular konusu çözülmeden sezon nasıl açılacak belli değil.

‘YÖNETİMİN GÖREVİ BİTMİŞTİR’



Galatasaray eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İHA’daki röportajında, “G.Saray Spor Kulübü, bir an önce, kim yönetecekse, o, genel kuruldan aldığı yetkileri alsın ve kullansın isteriz. Eğer olmazsa da G.Saray’da bir ortak aklın bu işe el koyup, hep birlikte bu işi çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anki yönetim kurulunun görevi bitmiştir. Sadece G.Saray’da seçim işlerini yapmakla görevlidir. Onun dışında alacağı kararlar çok geçerli değildir” dedi.

