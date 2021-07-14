Abdullah Avcı: “Sol bek, stoper, orta saha ve santrfor bakıyoruz”

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:17

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 5-3’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci aşama kamp dönemini Ümraniyespor müsabakasıyla tamamladıklarının altını çizen Avcı, “Fiziksel yüklemelerin ve çalışmaların olduğu şiddetli antrenmanların olduğu süreci yaşıyoruz. Özellikle süre olarak da maç planlamasında bugün 45’er dakika planladık. Bunun üzerinden oynamaya devam ediyoruz.

Oyun olarak değerlendirecek olursak, bu hazırlık maçlarını lige girmeden evvel olumlu olumsuz gördüğümüz şeyler üzerinden neler yapabileceğimiz adına önemli. Bugün olumlu şeyler de var olumsuzluk da var. Onun için bu maçları yapıyoruz. Bunlar üzerinden bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz bunların çalışmalarını yapacağız.

Trabzonspor, hazırlık maçı da olsa U19 takımı da olsa kazanmak isteyecektir. Bunu açmışken U19 takımını, teknik heyeti, altyapıyı tebrik edelim. Umarım hem yukarıya hem Türk futboluna hem bireysel hem bölgesel ve bulundukları yerden yukarı nasıl gelirler bunun çalışmalarını yaparız” şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Abdullah Avcı, hazırlık maçında karşılaştıkları Ümraniyespor’u tebrik ederek, “Ümraniyespor takımını tebrik ederim. Recep Hoca ile 19 sene çalıştık. Çok değerli bir hoca. Aynı zamanda da saha orghanizasyonu yapıyorlar. Bir planları var onlara da başarılar diliyorum. Bizim adımıza da onların adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“GERVİNHO HAZIR GELDİ, KOİTA’NIN MAÇ EKSİĞİ VAR”

Ümraniyespor müsabakasında birer gol ile katkı sağlayan yeni transferler Koita ve Gervinho’yu değerlendiren Avcı, “Zaten kendilerini kanıtlamış oyuncular. Bu maçlarda özellikle planlarda neler yapabileceğimizi gösterecek oyuncular.

Gervinho oynayarak gelen oyuncuydu. Koita’nın biraz maç eksiği var. Sakatlanmadan bunu süre süre tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu ligin önemli oyuncularından. Kamp dönüşünde Uğurcan, Ömür ve Marek de kampa katılıyor. Hem rekabet hem sayısal hem kadro kalitesi bir tık daha artacak.

Bir yandan da eksik yerlerimizi transfer çalışmalarımızla hem çalışarak hem de onlarla zaman geçirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.





“U19’DAN 4 OYUNCU 6 BUÇUK AYDIR BENLE İDMAN YAPIYOR”

Deneyimli çalıştırıcı, U19 Gelişim Süper Ligi’nde şampiyon olan Trabzonspor U19 takımına da değinerek, “U19 takımının 4 oyuncusu 6 buçuk aydır benle birlikte idman yapıyor. Şimdi çok yoğun süreç geçirdiler şampiyon oldular mutlular bunun keyfini dinlenerek çıkarmaları gerekiyor. Ayın 30’u itibariyle kadro derinliğine göre onu belirleyeceğim.

Hem çok aday oyuncular var belki çok gelişmesi gereken oyuncular da olabilir. Geçen sene tanımadığım ama isim olarak bildiğim, Turgut hocadan bana sunulan 3 tane dışarda oyuncu vardı. Diğerlerinin 3 tanesi antrenman verimliliği açısından iyi gidiyor. Maç performansı açısından kamp sonrasında değerlendirme toplantısı yapacağız. Oyuncuların burada mı kalması bir yerlerde mi oynaması gerekiyor 29’undan sonra bakacağız” diye konuştu.



“SOL BEK, STOPER, ORTA SAHA VE SANTRFOR BAKIYORUZ”

Sol bek, stoper, merkez orta saha ve santrfor mevkiilerine transfer yapacaklarını vurgulayan Avcı, “Ligin en genç takımıydık. Ligin altyapısından en fazla oyuncu oynatan takımıyız. Bugün takımın yarısında yerli oyuncular var. Kaynaktan gelen oyuncular var ama deneyimi bunun içine katmamız gerekiyor.

Yaş ortalamasını biraz yukarı çektik. Özellikle mevkisel rekabette ve kalitede olması gereken durumlar oluşturmamız gerekiyor. Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve ligimizde 50-55 maç hesaplıyoruz. Sol bek, stoper, merkez orta saha, santrfor gibi durumlara da kulübün yapısına göre bakıyoruz. Rekabet kalite, grup enerjisi ve performans bizi yukarılarda yarışın içinde tutacaktır diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.



“EKUBAN 18’İNE KADAR İZİNLİ”

Abdullah Avcı, Caleb Ekuban’ın durumu ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: “Ekuban’ın Trabzon’daki ilk süreçte dizinde problem vardı. İtalya’daki doktora gösterecekti. İzin vermiştik sonrasında vergi ile ilgili bir problemi vardı. O da özel 18’ine kadar benim tarafımdan izinli. 18’inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz değerlendiririz.”

“DORUKHAN İLE İLGİLİ BİR ŞEY YOK”

Abdullah Avcı, ismi Trabzonspor ile anıldığı iddia edilen Dorukhan Toköz’ün sorulması üzerine, “Ben sizden duydum. Bizde daha hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim oyuncu beraber de çalıştık. Bendeyken ciddi sakatlık geçirdi. Şu an ilk kez sizden duydum. Hatırlattın bir bakarız ama şu an itibariyle öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

