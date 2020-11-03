Abdullah Kiğılı: Hepimiz şu an borç yapılandırması içindeyiz
Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı pandemi süreci ile birlikte sektörün borç yapılandırması içine girdiğini söyledi.
Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı perakende sektörünün tamamının borç yapılandırılmasının içinde olduğunu söyledi.
Kiğılı "Hepimiz borç yapılandırmasının içine girdik" ifadelerini kullandı. Kiğılı ayrıca birçok markanın bu yıl ciro kaybının da yüzde 40 ile yüzde 60 civarında olacağını söyledi.
Abdullah Kiğılı sektörün ayakta kalmak için borç yapılandırmasına girmek mecburiyetinde olduğunu belirtti. Kiğılı dolardaki aylık artışın maliyetleri etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu, Avrupa'da artan salgın önlemlerinin de sektör için risk oluşturduğunu söyledi.
Kaynak: Bloomberg HT
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