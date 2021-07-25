Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, felç geçirdi
Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği ve hareket kabiliyetini tümden yitirdiği belirtildi.
Bölge medyasında yer alan haberlere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini söyledi.
Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK’nin yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimler öncesinde Osman Öcalan ile yapılan bir röportajın TRT Kürdi'de yer alması tartışmalara neden olmuştu.
Kaynak: Ajans Bizim
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