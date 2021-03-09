Abdüllatif Şener'den atama kararlarına tepki: Devletin ne hale getirildiğinin resmidir
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına tepki gösterdi. Şener, ''Resmi Gazete’de yayımlanan bu atama kararı, devletin ne hale getirildiğinin resmidir'' ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Salim Arda Ermut atandı.
''DEVLETİN NE HALE GETİRİLDİĞİNİN RESMİDİR''
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ''Resmi Gazete’de yayımlanan bu atama kararı, devletin ne hale getirildiğinin resmidir. Bozuk bir cümle, küçük ve büyük harfler curcunası'' diyerek atama kararlarına tepki gösterdi.
Video Haberler
- Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
- Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar!
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- “En önemli iki isimden biri Emre”
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı