Abdüllatif Şener'den atama kararlarına tepki: Devletin ne hale getirildiğinin resmidir

09 Mart 2021 Salı, 18:26

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Salim Arda Ermut atandı.

''DEVLETİN NE HALE GETİRİLDİĞİNİN RESMİDİR''

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ''Resmi Gazete’de yayımlanan bu atama kararı, devletin ne hale getirildiğinin resmidir. Bozuk bir cümle, küçük ve büyük harfler curcunası'' diyerek atama kararlarına tepki gösterdi.