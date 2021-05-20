Abdurrahim Albayrak başkan adayı olabilir

20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:24

Yeni başkanını arayan Galatasaray’da gözler Haziran ayına çevrildi.

NTV Spor'un haberine göre, adaylıklarını resmi olarak açıklayan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi’ye yeni bir rakip eklenebilir.

Daha önce seçime girmeyeceğini açıklayan mevcut başkan Mustafa Cengiz fikrini değiştirmez ise Abdurrahim Albayrak 5. Başkan adayı olacak.

Bu ihtimali doğrultusunda liste çalışmalarına hız veren Albayrak’ın ekibinde Kaan Kançal ve Yusuf Günay’ın da yer alması bekleniyor.

Seçim tarihinin değişmesi ile adaylık süreci de yeniden başladı. Başkan adayları listelerini 28 Mayıs’a kadar Divan Kurulu’na teslim etmek zorunda.

Galatasaray’da seçimli genel kurul çoğunluk aranmaksızın 19 Haziran’da yapılacak.