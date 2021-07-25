Açılışını Erdoğan yapmıştı: 10.4 milyon TL'lik proje hizmete alınmadı!
Sakarya Belediye Başkanının 'vizyon proje' olarak tanımladığı 10.4 milyon TL'ye mal olan Şelale Park'ın açılışı 23 gün önce yapıldı. Ancak hizmete alınmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde; 2 Temmuz’da resmi açılışını yaptığı Şelale Park'ın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen hizmete alınmadı.
Şelale havuzları sus tutmadı, yürüyüş yollarında ot bitti.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Burası bir park değil, bölgeye hiçbir katkısı olmayan bir yatırım. Vatandaşın parasının harcandığı atıl haldeki bir yapı" dedi.
Sakarya Belediye Başkanının 'vizyon proje' olarak tanımladığı 10.4 milyon TL'ye mal olan Şelale Park'ın açılışı 23 gün önce yapıldı. Ancak hizmete alınmadı.
Şelale kısmına deneme için su verildiği, eğim nedeniyle suyun havuzlarda durmadığı ve önünden geçen Kenan Sofuoğlu Caddesi’ne aktığı öğrenildi. Bu sorunun aşılması için yeni tadilatların yapıldığı belirtildi.
Dikbayır, parkın son durumu ile ilgili "Burası bir park değil, hiçbir artısı olmayan ve bölgeye hiçbir katkısı olmayan bir yatırım. Vatandaşın parasının harcandığı âtıl haldeki bir yapı. Kesinlikle bölgeye bir değer katmayacaktır. Sakarya başta olmak üzere şehirlerimize böyle değer katmayacak yatırımlar yapılmamalı" diye konuştu.
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