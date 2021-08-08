Açlık Oyunları'nın yeni filmi için çalışmalara başlandı

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:06

Suzanne Collins'in 'Kuşların ve Yılanların Şarkısı' romanından uyarlanan ve Açlık Oyunları serisinin öncesini anlatacak olan film, 2022'nin ilk yarısında prodüksiyona başlayacak.

Lionsgate sinema grubu başkanı Joe Drake'in ifadelerine göre, filmin 2023 mali yılının sonlarında veya 2024'ün başlarında yayınlanması planlanıyor.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Açlık Oyunları, yayınlanan 4 filmiyle küresel gişede yaklaşık 3 milyar dolar kazandırdı.

"Salonlara geri dönmek isteyen bir izleyici var. Piyasanın geri döneceğine inanıyorum. Filmlerimizden para kazanmamız için güçlü ve sağlam bir platform olacak" ifadelerini kullanan Joe Drake, son üç Açlık Oyunları filmini (Ateşi Yakalamak, Alaycı Kuş Bölüm 1 ve Alaycı Kuş Bölüm 2) yöneten Francis Lawrence'ın, Suzanne Collins'in romanına dayanan 'Kuşların ve Yılanların Şarkısı' yönetmeye geri döneceğini söyledi.

Yönetmen Francis Lawrence ile birlikte serinin yapımcıları Nina Jacobson ve Brad Simpson da geri dönüyor. Filmin konusunu Suzanne Collins yazarken, "Little Miss Sunshine"ın Oscar ödüllü senaristi Michael Arndt ise senaryoyu uyarlayacak.

Filmde yer alacak oyuncu seçimleri henüz açıklanmadı.