Açlık Oyunları'nın yeni filmi için çalışmalara başlandı
Fenomen film serisi Açlık Oyunları'nın öncesini anlatacak proje için çalışmalara başlandı. Filmin 2023 yılının sonlarında veya 2024'ün başlarında yayınlanması planlanıyor.
Suzanne Collins'in 'Kuşların ve Yılanların Şarkısı'
romanından uyarlanan ve Açlık Oyunları serisinin öncesini anlatacak olan film,
2022'nin ilk yarısında prodüksiyona başlayacak.
Lionsgate sinema grubu başkanı Joe Drake'in ifadelerine
göre, filmin 2023 mali yılının sonlarında veya 2024'ün başlarında yayınlanması
planlanıyor.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Açlık Oyunları,
yayınlanan 4 filmiyle küresel gişede yaklaşık 3 milyar dolar kazandırdı.
"Salonlara geri dönmek isteyen bir izleyici var.
Piyasanın geri döneceğine inanıyorum. Filmlerimizden para kazanmamız için güçlü
ve sağlam bir platform olacak" ifadelerini kullanan Joe Drake, son üç Açlık
Oyunları filmini (Ateşi Yakalamak, Alaycı Kuş Bölüm 1 ve Alaycı Kuş Bölüm 2)
yöneten Francis Lawrence'ın, Suzanne Collins'in romanına dayanan 'Kuşların ve
Yılanların Şarkısı' yönetmeye geri döneceğini söyledi.
Yönetmen Francis Lawrence ile birlikte serinin yapımcıları
Nina Jacobson ve Brad Simpson da geri dönüyor. Filmin konusunu Suzanne Collins
yazarken, "Little Miss Sunshine"ın Oscar ödüllü senaristi Michael
Arndt ise senaryoyu uyarlayacak.
Filmde yer alacak oyuncu seçimleri henüz açıklanmadı.
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