Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
Fenomen dizi Leyla ile Mecnun, 8 yıllık bir aranın ardından, tam kadro olarak, yeni bölümleriyle Exxen'de izleyicisiyle buluştu. Sosyal medyaya damga vuran dizinin ardından Acun Ilıcalı'dan da bir paylaşım geldi. Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı" dedi.
Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık bir aranın ardından tam kadro olarak Exxen ile ekrana döndü.
Yeni bölümü, ilk kez geçtiğimiz hafta yayınlanan Leyla İle Mecnun, Exxen izleyicisinden yoğun ilgi gördü.
Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yıllar sonra ekrana dönen ve büyük beğeni toplayan Leyla İle Mecnun dizisinin bu başarısına kayıtsız kalmadı ve kişisel sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.
"BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE"
Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Leyla İle Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun illgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."
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