8 yıllık ara sona erdi: Leyla ile Mecnun ekranlara geri döndü

03 Eylül 2021 Cuma, 09:54

TRT1'de yayımlandığı dönemde Türkiye’yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Exxen platformunun kurucusu Acun Ilıcalı tarafından Mayıs ayında duyurulan diziyle ilgili çoğu detay öğrenilmişti.



Oyuncu kadrosunun bir kişi hariç değişmeyeceğinin yanı sıra sevilen karakterlerin de orijinaliyle birebir aynı olacağı açıklanmıştı. Meraklı bekleyiş sona erdi. Exxen, Leyla ile Mecnun dizisini üyelerinin beğenisine sundu.

EKİP TAM KADRO

Netflix’in aksine, Exxen orijinal yapımlarını tek seferde yayımlamıyor. Haftalık olarak birer bölüm halinde erişime açıyor. Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi.

Peki oyuncu kadrosunda kimler var?



Leyla ile Mecnun oyuncuları değişmedi ve orijinal kadro devam ediyor. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür ve Osman Sonant yer alıyor. Orijinalinde Leyla karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu’nun performansı olumlu karşılanmıştı. Ancak yeni sezonda Asaroğlu yok, onun yerine Leyla’yı Deniz Işın canlandırıyor



Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Mecnun’un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz’un eldivenlerini, İskender’in beresini, Aksakallı Dede’nin asasını ve Erdal Bakkal’ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına” ifadelerine yer verildi.