Acun Ilıcalı'dan MasterChef sürprizi

Acun Ilıcalı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya kazandıran sporcuları MasterChef Türkiye'de ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 12:22
Acun Ilıcalı'dan MasterChef sürprizi
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Acun Ilıcalı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandıkları madalyalarla Türkiye'ye gurur yaşatan sporcularla iletişime geçti. 

Sporcuları MasterChef Türkiye'de ağırlayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sporcularla çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı,"MasterChef'te sizi ağırlamak büyük mutluluk. Her biriniz madalyalarınızla bize büyük gurur yaşattınız, sağ olun var olun" notunu da ekleyerek teşekkür etti.



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