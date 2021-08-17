Davalık olmuşlardı: Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal paylaşımı

17 Ağustos 2021 Salı, 16:11

FOX TV'de 'Sofrada' programını sunan Zuhal Topal, son aldığı kararla programdan ayrılmıştı. Topal'ın, zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdiği iddia edilmişti.

Son olarak Topal'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı iddiaları da doğru çıktı. Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ı TV8 kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Zuhal Topal ile pozunu paylaşarak "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de. Hoş geldin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.